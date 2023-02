Belgische bisschoppen zijn op missie in Oekraïne: "Eensgezindheid is de kracht hier"

Een delegatie van Belgische bisschoppen is op bezoek in Oekraïne. In Kiev en in Lviv ontmoeten ze religieuze leiders en studenten. Ze zijn onder de indruk van de verwoestingen, maar zien ook hoop en vooral grote eensgezindheid, ook bij de verschillende kerken in Oekraïne. Maar "vroeg of laat zal het ook over vrede moeten kunnen gaan," zegt de Antwerpse bisschop Johan Bonny.