Bestuurder valt in slaap in Erpe-Mere en verstoort 50-jarig huwelijksjubileum

Berlinde (68) en Valery (70) werden rond 11:15 uur opgeschrikt door een harde klap in de voortuin van hun huis aan de Langemunt in Aaigem (Erpe-Mere). De bestuurder van een bestelwagen was in slaap gevallen en was de voortuin ingereden, op een carport en een konijnenhok.

“Onder andere onze carport van vier jaar oud is vernield”, klinkt het bij het echtpaar. “Ook onze auto liep schade op. We hadden nog maar pas een konijn gekocht voor in ons hok dat in de voortuin stond. Helaas heeft het diertje het niet overleefd.”