Schilde staat open voor gesprek met actievoerders tegen bomenkap na verschillende protestacties

Na de acties van de laatste weken wil het gemeentebestuur snel in gesprek gaan met Dorp24. "Er zijn al verschillende discussies geweest op de gemeenteraad, maar we staan nog steeds open voor een gesprek. Het is niet zo dat wij zomaar bomen willen kappen. We doen er alles aan om om zoveel mogelijk bomen te bewaren, maar de werken aan de riolering zijn verplicht. Daar moeten we bomen voor kappen."