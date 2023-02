Bpost ziet bedrijfswinst in 2023 verder dalen

Ook de energieprijzen zullen nog een impact hebben, ook al zijn ze inmiddels een stuk gedaald na de piek van vorig jaar. Bpost dekt zijn risico's via hedging, om de impact van prijsstijgingen uit te vlakken. "In 2022 hebben we daardoor nog kunnen profiteren van energie aangekocht aan de prijzen van 2021, maar anderzijds zullen we in 2023 nog een deel van onze energie aangekocht hebben aan prijzen van 2022."