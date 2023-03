Carnavalsduik in Blankenberge gaat al voor vijfde keer niet door, er worden golven tot twee meter hoog voorspeld

"Er is zwaar weer op komst", klinkt het bij de Blankenbergse hoofdredder Tom Cocle. "We verwachten zaterdag golven tot twee meter hoog. Dat is erg uitzonderlijk." Door de slechte weersomstandigheden kan de veiligheid van de carnavalisten niet gegarandeerd worden. Daarom is de carnavalsduik van komende zaterdag afgelast.

In 2019 en 2020 kon de duik ook al niet doorgaan door het slechte weer. De twee jaren daarna gooide het coronavirus roet in het eten. De beslissing om de carnavalsduik voor de vijfde keer niet te laten doorgaan, komt in samenspraak met de FOD Mobiliteit, die de vergunning voor het evenement geeft.