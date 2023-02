Celstraf voor man die caféklant aanvalt in Vorselaar na opmerking over te veel schuim op de pinten

Een man uit Grobbendonk krijgt een celstraf van 20 maanden en een boete van 800 euro omdat hij in Vorselaar een caféklant had geslagen en geschopt. De beklaagde viel de caféklant aan omdat die een opmerking had gemaakt over te veel schuim op de pinten. De klant hield er een neusbeenbreuk en gebroken borstbeen aan over.