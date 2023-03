Dader van zwaardmoord in Marke werkt mee aan reconstructie: "Het was emotioneel voor hem"

In een huis in Marke is donderdagnamiddag een reconstructie gehouden van de zwaardmoord op een vrouw van 52. Begin december drong een man van 37 het huis van zijn ex-vriendin binnen met een zwaard. Op dat moment was ook haar kleindochter aanwezig. Het meisje van negen raakte gewond, maar kon op tijd vluchten. De vrouw stierf ter plaatse.

De man woonde officieel nog bij de vrouw, maar zij had ondertussen een nieuwe vriend. Dat kon hij niet verkroppen. De man verleent nu zijn volle medewerking aan de reconstructie. "Het was emotioneel voor hem", klinkt het bij zijn advocaat Thomas Vandemeulebroecke, "maar hij wist dat het belangrijk was om zijn verhaal te kunnen doen." Toch blijven na de reconstructie enkele details van de moord onduidelijk.