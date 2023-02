Dilbekenaar Herman Brijssinck, bedenker van "De Gordel" en van de actie "Waar Vlamingen thuis zijn", overleden

"Ook de eerste edities van "De Gordel" vanaf 1981 hebben we aan de stille kracht van Herman te danken", zegt Segers. De Gordel was in de begindagen een ludieke sportmanifestatie tegen de verfransing van de Vlaamse rand. Gaandeweg werd het een sportief massagebeuren, waar Bloso en ook de toenmalige BRT-BRTN via Radio 2 Omroep Brabant hun schouders onderzetten. De boodschap tegen de verfransing bleef, maar verhuisde naar de achtergrond.

"Typerend voor Herman was dat hij in dit alles achter de schermen bleef. Maar alles was heel goed doordacht en uitgewerkt. Dit is niet alleen voor zijn familie een verlies, maar ook voor onze gemeente en bij uitbreiding de Vlaamse Gemeenschap", besluit Segers. Herman Brijssinck werd 89.