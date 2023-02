Dries Van Langenhove ook voor negationisme doorverwezen naar correctionele rechtbank

Wie is Dries Van Langenhove?

In 2018 raakt Dries Van Langenhove bekend na een "Pano"-reportage over "Schild en vrienden", de extreemrechtse jongerenbeweging die hij in 2017 had opgericht. "Pano" kon meelezen in hun besloten chatgroepen, waar racistische, seksistische en antisemitische memes en extreme meningen werden uitgewisseld. Dat leidt tot het opstarten van een gerechtelijke procedure.

In 2019 haalt Vlaams Belang hem binnen en wordt hij voorgesteld als lijsttrekker van de Kamerlijst in de provincie Vlaams-Brabant. Van Langenhove wordt geen lid van de partij, maar is een zogenoemde onafhankelijke kandidaat. Hij blijkt wel een waar stemmenkanon te zijn en raakt verkozen als Kamerlid.

Maar zijn gerechtelijke problemen spelen hem parten, want de Kamer beslist om zijn parlementaire onschendbaarheid op te heffen, zodat het gerecht hem kan vervolgen. Begin deze maand maakt Van Langenhove zelf bekend dat hij opstapt als Kamerlid. "Ik stap uit het parlement, maar ik stop niet met politiek", zegt hij zelf. Hij blijft wel erg actief op de sociale media en wil zich naar eigen zeggen ook toeleggen op wat hij "het schandalige proces" over Schild & Vrienden noemt.