Voortaan elfjes met verschillende huidskleuren in Efteling-attractie Droomvlucht

"Het kan een enkele keer benoemd zijn, maar we hebben geen aanhoudende klachten gehad. Het is echt een besluit van onszelf. Wij willen dat het een afspiegeling is van de samenleving en dat kinderen zich kunnen herkennen", vervolgt Van Gils.

Of er ook plannen zijn om andere attracties diverser te maken, is niet duidelijk. "Het is dat nu de Droomvlucht in verbouwing is en in dit geval hebben we besloten om elfjes meerdere kleuren te geven: wit, zwart en alles er tussenin."

Droomvlucht is een populaire attractie in het Nederlandse pretpark. Sinds de opening in 1993 was de attractie niet meer vernieuwd. Veel andere zaken waren dringend aan vervanging toe. De verouderde verlichting wordt ook vervangen door Ledverlichting. Droomvlucht is sinds eind oktober gesloten voor onderhoud. Pas begin maart gaat de attractie opnieuw open.

In deze Facebookvideo zijn de werkzaamheden en de nieuwe elfen te zien: