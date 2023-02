Drugsgeweld nu ook in Gent? Parket onderzoekt link met Antwerpse zaken

Begin deze maand ontplofte er in Gent al een eerste vuurwerkbom aan een kapperszaak in de Wondelgemstraat in de Rabotwijk. Dat onderzoek blijft voorlopig wel bij het parket Oost-Vlaanderen. "We zijn volop bezig, maar kunnen geen extra info geven", klinkt het. De stad vroeg de politie wel om de wijk nauwgezet in de gaten te houden en een 'scan' te maken om mogelijke nieuwe problemen op te sporen.