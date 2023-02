Je kan een speld horen vallen in de radiostudio: Oekraïense en Russische vrouw vertellen hoe zij vanuit België de oorlog beleven

Het zwaarste moment voor Zoya was toen er bommen waren gevallen op haar stad, Vinnitsa. "Ik wist niet waar mijn familie was. Ik probeerde te bellen, maar niemand nam op. Er waren heel veel doden en ik wist niets over mijn familie. Ik kon niet stoppen met huilen die dag."

"Enkele collega's van vroeger zijn gestorven. De vader van een vriend van mijn zoon is dood. De vriend van mijn nicht ook. Maar tegelijkertijd zie je ook hoe de Oekraïners zijn samengekomen, zowel in Oekraïne als daarbuiten. Ik ben zo trots op hen. En zelfs met alle moeilijkheden, en zonder licht en warmte, geven ze niet op. Ofwel vechten en winnen we, ofwel gaan we dood. Er is geen andere oplossing."