Nieuwe "superbloei" van klaprozen in Californië, alleen te bewonderen van hoog in de lucht

De droge woestijngebieden van Californië krijgen dikwijls niet genoeg regen om veeleisende planten te laten bloeien. Een zogenoemde "superbloei" daar is het gevolg van een "regelmatige reeks van opeenvolgende plensregens" tussen oktober en februari, volgens de University of California-Riverside. Zaden van planten kunnen zich maanden of jaren in rust houden, tot de regen hun beschermlaag wegwast. Daarna ontkiemen ze allemaal tegelijk ten volle. Een "superbloei". Al is "superbloei" volgens de universiteit geen wetenschappelijke term, maar "bedacht door de media om die kleurrijke, robuuste bloei te beschrijven".

In 2019 was er zo'n "superbloei" in Walker Canyon bij het stadje Lake Elsinore, op ruim een uur rijden van Los Angeles. Elk jaar bloeien er oranje klaprozen, maar in 2019 was het uitzonderlijk. Duizenden en duizenden bloemen stonden er in bloei, het waren prachtige taferelen. En die lokten een massa mensen naar Walker Canyon, op zoek naar het perfecte plaatje voor hun Facebook of Instagram.