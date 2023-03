Erfgoedgemeenschap Doel & Polder lanceert nieuwe website: "Willen de troeven van Doel in de kijker zetten"

Op de nieuwe website vind je historische kaarten, foto's en verhalen van en over Doel. De bedoeling is dat toekomstige bezoekers meer informatie kunnen inwinnen over de geschiedenis en de troeven van het dorpje aan de Schelde. "Het is belangrijk dat Doel eens op een andere manier getoond wordt, en niet langer als 'spookdorp'. Het is een prachtig dorp met een rijke geschiedenis, en dat willen we graag in de kijker zetten", besluit De Vriendt.