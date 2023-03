Erfgoedverenigingen in Hamont-Achel vrezen dat authentiek karakter van hun stad verdwijnt

"De afgelopen decennia zijn er door de gemeente en door particulieren mooie initiatieven genomen ter verbetering van de woonkwaliteit in onze gemeente", schrijven Luc Van de Sijpe en andere sympathisanten in de open brief. "We denken dan aan de groene zone rond de kerk van Achel of de herwaardering van Cinema Walburg. Maar er zijn in onze stad ook initiatieven die de woonkwaliteit bedreigen, zoals de tuin van de Ursulinen in Hamont en de oude watermolen 't Mulke in Achel."

“Waarom nemen we geen voorbeeld aan Nederland? Daar blijven oude stadjes zoals Utrecht en Gouda intact en bouwen ze anders. Wij vinden het belangrijk dat we waken over de leefbaarheid van onze stad Hamont-Achel. We hopen dan ook dat er rekening gehouden zal worden met onze bezorgdheid.”



Het stadsbestuur van Hamont-Achel wil voorlopig nog niet reageren op de open brief.