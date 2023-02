Jaarverslag ombudsman VRT NWS: "Het knetterde wat minder in onze mailbox het voorbije jaar"

“Beste nieuwsombudsman, u zal wel weer een voorgekauwd en nietszeggend antwoord klaar hebben voor mijn klacht”. Welnu, in bijna 10 procent van de gevallen kreeg u van ons het bericht: “U heeft gelijk”. Dat gaat dan vooral over onnauwkeurigheden, maar ook bijvoorbeeld over te veel onderbrekingen tijdens interviews. Al kwamen de klachten over onderbreken toch vooral in 2021 in onze mailbox. Het moet gezegd, het is wat geminderd op dit punt.



Als nieuwsombudsteam hebben we prioritaire aandacht voor klagers die zelf het voorwerp waren van de berichtgeving. Zo gebeurt het wel eens dat iemand op tv komt terwijl uitdrukkelijk gevraagd is om niet in beeld te komen. Het aantal mails van mensen met zo’n persoonlijk belang is gestegen in 2022. Het waren er net geen 100, in 2021 waren het er nog 64. De oorzaak van die stijging? Moeilijk te zeggen. Misschien weten mensen ons beter te vinden, wat natuurlijk goed is.

Terechte opmerkingen van kijkers, lezers en luisteraars leiden tot correcties en aanvullingen op de site Vrtnws.be. U vindt ze op de pagina van de nieuwsombudsman. In de toekomst willen we hier trouwens wat minder schroomvallig mee omspringen: fout is fout, geef het toe, wees er wat meer open over. Intussen blijven we benieuwd naar uw reacties.