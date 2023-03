Gent regelt komende zomer geen kampvervoer meer voor jeugdverenigingen, maar voorziet wel kampsubsidie 

De zomervakantie lijkt nog veraf maar heel wat jeugdverenigingen bereiden nu al het kamp in juli of augustus voor. In Gent moeten ze voor het eerst sinds lang ook het kampvervoer zelf regelen. De stad had tot vorig jaar een overeenkomst met een transportfirma waar verenigingen op konden intekenen. Ze betaalden dan een forfaitaire bijdrage per kubieke meter, voor kampverplaatsingen tot 300 km van Gent. De samenwerking is afgelopen en wordt niet verlengd. Gent voorziet vanaf april wel een kampsubsidie die verenigingen jaarlijks kunnen aanvragen.