Groen wil van Makro-terrein in Sint-Pieters-Leeuw een klimaatneutrale woonwijk maken

"Het terrein van de Makro is maar liefst 8,7 hectare groot, dat is een enorm gebied in het hart van onze gemeente", zegt Steeman. "Het geeft ons een unieke gelegenheid om te bouwen aan een nieuwe klimaatneutrale wijk. Het terrein ligt centraal in onze gemeente. Er zijn scholen vlakbij en het station van Ruisbroek ligt op slechts 5 minuten fietsen. Een snelle berekening leert ons dat 400 nieuwe woningen op de site haalbaar moeten zijn. Als we kiezen voor 50% sociale woningbouw, dan voldoen we daarmee in één klap aan de eisen die de Vlaamse overheid ons stelt", aldus Steeman.