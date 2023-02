Hasseltse gezinnen hebben minste auto’s in Limburg, As heeft de meeste

Sebastian Baecke heeft net zijn dochtertje naar de crèche in Hasselt gebracht. “Dat doe ik te voet, want de opvang is gelukkig hier om de hoek”, vertelt hij. Een auto heeft hij niet meer, de vorige was 15 jaar oud en een nieuwe kopen vond het gezin niet direct nodig. “We hebben alle twee de luxe dat we dicht bij het werk wonen, dus hebben we geen auto nodig om daar te geraken.” Sebastian en zijn partner hebben uiteindelijk gekozen voor een deelauto. “Het is een experiment voor een jaar”, lacht hij. “Op het einde van dat jaar gaan we bekijken of het succesvol is of niet.”