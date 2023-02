Hoe Poetin zichzelf in de voet schoot: "Russisch sprekende Oekraïners geloven niet meer in de propaganda"

Ondertussen gaat de strijd op het terrein gewoon door en volgens Galouchka is het einde van de oorlog nog niet meteen in zicht. “De Oekraïners willen momenteel niet aan de onderhandelingstafel gaan zitten.” Dat zal volgens haar pas gebeuren wanneer het Oekraïense leger weer controle heeft over het land zoals dat er voor 2014 uitzag. Dus mét de Krim en de Donbas. “Ze hebben gezien hoe het er aan toe gaat in gebieden onder Russische bezetting: verkrachtingen, folteringen en executies. Daarom is er vandaag geen compromis mogelijk over de bezette gebieden.”