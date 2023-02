Hollywoodproducer Harvey Weinstein krijgt nog eens 16 jaar cel wegens verkrachting

Harvey Weinstein, de machtige filmproducer die met zijn gedrag de lont stak aan de wereldwijde #MeToo-beweging, is opnieuw veroordeeld, dit keer door een rechter in Los Angeles. Harvey Weinstein krijgt een gevangenisstraf van 16 jaar wegens verkrachting en seksuele agressie. Het slachtoffer was een fotomodel en actrice in een hotel in Beverly Hills, tijdens een Italiaans filmfestival in 2013. Het is wel geen veroordeling over de hele lijn; voor de aanklachten van drie andere vrouwen op hetzelfde proces is hij niet veroordeeld.