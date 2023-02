Vlaanderen lanceert nieuwe inzamelactie voor Oekraïne bij bedrijven, steden en gemeenten: "Ook na een jaar blijven we solidair"  

Een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne blijft er bij de Oekraïense bevolking een grote vraag naar basisgoederen. Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse regering zetten daarom een nieuwe inzamelactie op poten bij bedrijven, steden en gemeenten. Ook acht sectorfederaties, waaronder Voka en Unizo, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) scharen zich achter het initiatief.

"Tijdens mijn recente missie aan Oekraïne heb ik zelf kunnen vaststellen hoe levensbelangrijk het is om materiële noodhulp ter plaatse te brengen. Met deze zeer gerichte actie verzamelen we specifiek materiaal dat nuttig en nodig is voor de Oekraïense bevolking. Met deze steun geven we hen niet enkel goederen, maar ook hoop en het vertrouwen dat Vlaanderen Oekraïne niet in de steek laat", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).