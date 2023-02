Israël en Palestina opgeschrikt door nieuwe raketaanvallen: "Ramadan kan leiden tot explosie van geweld"

"Hier is duidelijk meer aan de hand", vertelt VRT NWS-journalist Rudi Vranckx vanuit de Israëlisch stad Tel Aviv. "Dit is een spiraal van geweld. Het is het draaiboek van een boksmatch dat zich blijft herhalen. En je voelt aan alles dat de temperatuur van het water stijgt. De ramadan zou wel eens kunnen leiden tot een nieuwe explosie van geweld."

"Zeker met de nieuwe, uiterst rechtse regering van Netanyahu", gaat Vranckx verder. "Die heeft gisteren beslist dat er binnenkort nieuwe nederzettingen gebouwd zullen worden in bezet gebied. Beide partijen voelen dat hier geen oplossing in zicht is. Aan beide kanten is niemand bereid om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten."