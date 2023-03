Kampenhout zoekt nieuwe dorpsdichter

"De kandidaten moeten in Kampenhout wonen en minstens 16 jaar oud zijn", stelt schepen van Cultuur Antoine Vanhove (Open VLD). "De nieuwe dorpsdichter is iemand die van prachtige poëzie houdt, van enthousiasme bruist en een warm hart voor Kampenhout heeft. Hij of zij wil op regelmatige basis over plaatsen, mensen of gebeurtenissen in de witloofgemeente schrijven", voegt Vanhove nog toe.