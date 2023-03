Kempense boeren tellen nachtvlinders die over hun velden fladderen

"Het project heeft meerdere redenen", vertelt Joke Maes, projectcoördinator bij RLKGN. "Enerzijds gaat het om een ontzettend grote en soortenrijke groep die enorm belangrijk is voor het ecosysteem. Ze vormen basisvoeding voor heel wat dieren. Natuurpunt telt de nachtvlinders wel, maar die meetpunten bevinden zich voornamelijk in tuinen en natuurgebieden. We hebben bijna geen gegevens over nachtvlinders in landbouwgebied."