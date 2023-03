Kerkfabriek Heilig Hart in Lier schenkt grote collectie kant aan stadsmuseum

De collectie bestaat onder meer uit altaarstukken en processiekleren. "De processiekleren zijn afgewerkt in Liers parel- en paillettenwerk." Vermoedelijk is de collectie meer dan 100 jaar oud. "Het zijn stukken die afkomstig zijn uit onze oude kerk, in de Baron Opsomerlaan. Daar is onze parochie in 1901 opgericht."