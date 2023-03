Heel wat klachten over luxueus woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge

De directie onderzoekt of de tekorten die in de getuigenissen worden aangehaald, kloppen. "Wij hebben de getuigenissen gelezen. Het zijn zware beschuldigingen. We gaan nu elk punt onderzoeken. We zullen zien wat het onderzoek oplevert en we zullen de nodige maatregelen treffen ten opzichte van de foutieve acties, moesten die effectief waar zijn", reageert personeelsdirecteur Olivier Carette.

De directie van het woonzorgcentrum heeft ondertussen ook al een klacht ingediend bij de politie. Volgens hen komen de beschuldigingen voornamelijk van één ontslagen ex-werknemer.