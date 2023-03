Krakers Vredeshuis Gent bezetten gebouw nog zeker tot half maart

“We kregen pas enkele dagen op voorhand onze dagvaarding in de bus. We hebben bepleit bij de rechter dat we te weinig tijd hadden om ons goed juridisch voor te bereiden. Daar had hij wel oren naar, de zaak is uitgesteld naar eind volgende week”, zegt kraker Robin. Het betekent dat de zaak pas begin maart voorkomt, als de vrederechter dan beslist tot een uitzetting dan kan die ten vroegste plaatsvinden half maart. “Het hangt een beetje af van de rechter. In het slechtste geval krijgen we maar 8 dagen om weg te gaan, in het beste 6 maanden.”