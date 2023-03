Laatste dertig asielzoekers vertrekken uit IBIS-hotel in Sint-Pieters-Leeuw

Vorige week woensdag kwamen 180 mensen uit het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek toe in het IBIS-hotel in Ruisbroek. Er kwam veel kritiek op de beslissing om ze naar het hotel te brengen, omdat die niet doorgesproken zou geweest zijn met het lokaal bestuur, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.

In groepjes van dertig à veertig personen zijn de asielzoekers vanaf vorige week vrijdag overgebracht naar reguliere opvangplekken, ofwel bij de Brusselse noodopvang, ofwel in het opvangnetwerk van Fedasil, afhankelijk of ze recht hadden op een asielprocedure. De verplaatsing is steeds zonder incidenten of problemen verlopen.