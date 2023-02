Voorbijganger steekt hand in paard op filmset in Leuven: "Mijn cliënt is dierenvriend"

Op 28 juni 2021 vonden er op het Ladeuzeplein in Leuven filmopnames plaats voor een HBO-serie. Er waren ook paarden aanwezig op de filmset. De beklaagde, een man uit Leuven, ging de dieren aaien. Daarna zou hij de vulva van het paard gepenetreerd hebben met zijn hand. Een getuige zag het gebeuren en filmde de feiten. De man zat gewoon op een bankje toen de politie aankwam, en lachte hun opmerkingen weg.

"Dierenmishandeling zien we hier wel regelmatig, maar dit is toch ongewoon", zei de rechter in de zitting. De beklaagde ontkent de feiten. "Mijn cliënt heeft de dieren gewoon geaaid", zegt zijn advocaat. "De eigenaar van de paarden vond dat niet leuk en heeft hem weggestuurd. Hij is een dierenliefhebber." Maar de procureur denkt daar anders over. "Op de foto is duidelijk zichtbaar wat er echt gebeurd is", klonk het.

De man zou een alcoholprobleem hebben. Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 600 euro. Het vonnis volgt over een maand.