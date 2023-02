Michel Veracx is een van de laatste drie Vlaamse klokkenluiders, "het vergt discipline" 

Veracx is voorzitter van de Klokkengilde uit Roeselare. De gilde luidt al 100 jaar manueel de klokken in de Sint-Michielstoren. "We doen dat de hele week door, drie keer dag. Maar we laten de klokken daarnaast ook luiden bij christelijke of burgerlijke feestelijkheden, van een lokaal trouwfeest of de intrede van de Sint tot de begrafenis van een paus. We hebben vier klokken en 13 luidwijzen", legt Veracx uit. Een luidwijze is de volgorde van het luiden.