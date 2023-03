Meer en meer mensen verhuizen naar Maldegem

De gemeente Maldegem telt momenteel 24.589 inwoners. Het inwonersaantal blijft elk jaar stijgen, vorig jaar kwamen er 188 Maldegemnaars bij. De stijging komt vooral door het aantal mensen dat naar Maldegem verhuist.

In 2022 kwamen er 1.299 personen wonen in Maldegem, terwijl 1.084 de gemeente verlieten. Er werden 218 Maldegemse baby's geboren, een lichte daling in vergelijking met de jaren daarvoor. De populairste namen waren Ellie en Noah.

Er wonen momenteel 12.281 mannen en 12.308 vrouwen in Maldegem. De meesten wonen in Maldegem-centrum, gevolgd door Adegem en Kleit.

"Er komen vooral veel jonge gezinnen naar Maldegem. Er is een goede verbinding met grotere steden zoals Brugge en Gent. Er is ook een mooi scholenaanbod en voldoende opvanggelegenheid. Er zijn ook veel winkels in Maldegem. Toch is het hier ook nog heel landelijk. Je vindt hier alles en dat zorgt ervoor dat mensen naar Maldegem willen komen" zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V).