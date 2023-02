Jongen (16) uit regio Leuven die plannen had voor terreuraanslag vrijgelaten onder voorwaarden

Afgelopen vrijdag is een jongeman van 16 opgepakt omdat hij plannen had om een terroristische aanslag te plegen. Hoewel de plannen niet concreet waren, zou de jongen gesproken hebben over het maken van een TATP-bom. Dat is een springstof die kan gemaakt worden met huis-tuin-en-keukeningrediënten. Dezelfde soort bom werd gebruikt bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Bij de minste hitte of wrijving kan de bom ontploffen.

Volgens een bron die nauw bij het onderzoek betrokken is, zou het gaan over een jongen uit de streek van Leuven die zich bekeerd heeft tot de islam. Op zijn gsm zouden onder andere video's van terreurorganisatie IS gestaan hebben en filmpjes waarop te zien is hoe hij katholieke kruisbeelden vernietigt.