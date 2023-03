Dertig tijdelijke opvangplaatsen na kinderopvangproblemen bij Mippie en Moppie in Keerbergen

Kinderen die naar de voormalige Mippie en Moppie-crèches in Keerbergen gingen, kunnen het komende jaar terecht bij noodopvangen in de buurt. Kinderdagverblijf Piccolini maakt 26 plaatsjes vrij, verdeeld over twee vestigingen in Aarschot en Tremelo. In De Vlindertuin in Kampenhout zijn er ook vier plaatsen.

Het gemeentebestuur van Keerbergen zocht al even naar een oplossing en speelde met het idee om een noodopvang te organiseren in een pand van Mippie en Moppie. “Dat bleek niet haalbaar”, zegt Claesen. “De uitbaatster van Mippie en Moppie had al een procedure opgestart om de kinderopvang af te staan. Hopelijk kunnen ook daar nieuwe kindjes terecht binnen het jaar.”