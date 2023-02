Nergens zijn de huisartsen zo duur als in de provincie Antwerpen, niet-geconventioneerde huisartsen zijn in de meerderheid

Vooral in de Noorderkempen is het aantal niet-geconventioneerde huisartsen groot. In Beerse zijn bijvoorbeeld maar 4 van de 20 huisartsen geconventioneerd. "Dit is zorgwekkend omdat in de Noorderkempen al heel weinig huisartsen zijn. Maar de huisartsen die er zijn, zijn niet-geconventioneerd", vertelt parlementslid Servais Verherstraeten (CD&V). "Het gevolg is dat mensen daardoor meer moeten betalen waardoor ze hun bezoek aan de huisarts gaan uitstellen of niet doen. Op die manier komt de vrije keuze van de patiënt in het gedrang. Zo worden de gezondheidsproblemen groter en dat moeten we vermijden."