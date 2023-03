Net Brussel laat afval verwerken op site zonder vergunning: al sinds 2008 klachten

“Sinds begin dit jaar zitten we in een situatie waarin we potentieel niet voldoende verwerkingscapaciteit meer hebben. We hebben daarom in allerijl beroep moeten doen op externe operatoren voor de verwerking van restafval. Vuilniswagens die ophaalrondes doen met een hoog risico op de aanwezigheid van lachgasflessen sturen we naar twee andere sites. Eén daarvan ligt aan de Vaartdijk, waar we dagelijks honderd ton afval naartoe sturen", legt Jérémy Hellemans van Net Brussel uit.