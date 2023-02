Ngo's starten proces tegen BNP Paribas in Frankrijk, "de eerste klimaatzaak tegen een bank"

In oktober vorig jaar stelden Oxfam Frankrijk, Friends of the Earth Frankrijk en Notre Affaire à Tous Frankrijk BNP Paribas officieel in gebreke. De organisaties verwijten de Franse grootbank, het moederbedrijf van het Belgische BNP Paribas Fortis, dat ze nog altijd in nieuwe activiteiten in de olie- en gassector blijft investeren.



"BNP Paribas is de grootste ontwikkelaar van fossiele brandstoffen in Europa en de op vier na grootste wereldwijd", zeggen de organisaties. "De bank draagt zo bij aan de klimaatcrisis en komt dus zijn zorgplicht niet na." Sinds 2017 moeten grote bedrijven volgens de Franse wet op de zorgplicht maatregelen nemen om schendingen van de mensenrechten en aantasting van het milieu te voorkomen.

De ingebrekestelling was een eerste stap naar een mogelijke gerechtelijke procedure. BNP Paribas had nadien nog drie maanden de tijd om alles in orde te brengen, maar dat is volgens de organisaties niet gebeurd.