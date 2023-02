Noodopvang van asielzoekers die kamperen aan Klein Kasteeltje gaat voort: "Ze zijn moe, psychologisch hebben ze het zwaar"

Vandaag worden 55 asielzoekers uit het tentenkamp in Molenbeek overgebracht naar het noodopvangcentrum in Anderlecht. Dat centrum werd in allerijl opgericht door hulporganisaties nadat zo’n 150 mensen uit het kraakpand in de Paleizenstraat werden gezet zonder dat er opvang was voorzien. Gisteren werden de eerste 45 asielzoekers verhuisd. “Ze verkeren in goede gezondheid, maar zijn heel moe”, zegt Magali Pratte van Samusocial in “De ochtend” op Radio 1. “Psychologisch is het zwaar voor hen.”