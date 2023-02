"Onderbroeken": spelfout bij wegenwerken in Gent zorgt voor hilariteit

Wie deze morgen opgestaan is en geen verse onderbroek meer vindt, moet in de Oude Houtlei in Gent zijn. Daar wordt vandaag gewerkt en volgens het bord dat er naast staat om de omleiding aan te duiden, zal het een vuile boel worden. De Oude Houtlei is namelijk niet onderbroken, maar "onderbroeken". De letter "e" was nooit eerder zo grappig.