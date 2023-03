Grote groep ooievaars verblijft in tuin in Averbode: "Maak je maar één keer in je leven mee"

Een bijzondere verrassing voor Tina uit Averbode, want opeens doken er meer dan twintig ooievaars op in haar tuin. De dieren zitten al sinds woensdagavond in de bomen in de buurt van de Kleine Broekstraat. "En ze zitten er nog steeds", vertelt Tina. "Ik schrok wel! Het is een bijzondere ervaring. Dat maak je denk ik maar een keer in je leven mee."