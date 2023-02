Oosten van Tadzjikistan getroffen door aardbeving

De aardbeving vond plaats om 5.37 uur lokale tijd plaats (1.37 uur Belgische tijd) op een diepte van ongeveer 20,5 kilometer.

Volgens het USGS zullen er weinig of geen inwoners worden blootgesteld aan aardverschuivingen als gevolg van de aardbeving. Het epicentrum ligt in Gorno-Badachsjan, een semi-autonome regio in het oosten die grenst aan Afghanistan en China.

Het gaat om een dunbevolkt gebied, omgeven door het Pamir-gebergte. Dat ligt grotendeels in het oosten van Tadzjikistan, maar ook over het noordoosten van Afghanistan, het uiterste noorden van Pakistan, het westen van Chinees Turkestan en het zuiden van Kirgizië.

Een naschok met een kracht 5,0 deed de regio ongeveer 20 minuten na de eerste beving schudden.