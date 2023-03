Oppositiegemeenteraadslid (CD&V) wil van Pater Sangersbrug in Maaseik uitkijkplatform maken

En daarvoor heeft hij een plan klaar. “Op zich is het praktisch eenvoudig: het is een metalen brug die op stenen pijlers ligt.” Die pijlers verdwijnen allemaal, maar net daar ziet het gemeenteraadslid een mogelijkheid. “Maar ik zou ervoor pleiten om de pijler aan Belgische kant, die in Maaseik, te laten staan.” Daarop wil het gemeenteraadslid een uitkijkplatform bouwen. En dat hoeft niet duur te zijn. “Ik ga ervan uit dat dat technisch vrij makkelijk realiseerbaar is, dus dat vergt ook geen grote budgetten.”