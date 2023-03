Oud-journalist Reddy De Mey werkt mee aan serie over ramp Herald of Free Enterprise in Zeebrugge

De filmmakers die de fictieserie plannen zijn de voorbije maanden enkele keren met Reddy De Mey naar de haven van Zeebrugge gegaan. Hij heeft er hen verteld over de ramp en de reddingsoperatie. De Mey stond in de nacht van de ramp met een cameraploeg op het gekapseisde wrak.

Het is volgens De Mey niet verwonderlijk dat er nu nog gedacht wordt aan een serie over een ramp die al 35 jaar geleden gebeurd is. "Vooral in Groot-Brittannië is dat blijven hangen. De meeste slachtoffers waren Britten. Het was ook een schip van een Britse rederij. Ook de veroordeling van de eigenaars van het schip zorgde ervoor dat de ramp in het collectieve geheugen is gebleven. Het was de eerste keer in de Britse geschiedenis dat de eigenaars van een bedrijf medeverantwoordelijk werden gesteld voor een ramp."