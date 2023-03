Packo Cooling in Zedelgem vraagt faillissement aan, zo'n 80 mensen verliezen job

Het gaat slecht met metaalbedrijf Packo Cooling uit Zedelgem. Het bedrijft vraagt het faillissement aan. 80 mensen kunnen hun job verliezen. Volgens de vakbond hebben recente gebeurtenissen het bedrijf in moeilijkheden gebracht, zoals de oorlog in Oekraïne en de stikstofcrisis bij ons. Heel wat landbouwers durven niet meer investeren. Daardoor kampt het bedrijf al een tijdje met moeilijkheden.

"Vorige week zag het er nog naar uit dat het bedrijf zou overgenomen worden, maar die onderhandelingen zijn afgesprongen", zegt Erwin Neu. Hij werkt 44 jaar voor Packo Cooling en is afgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV. "De champagne stond bijna gekoeld moet ik zeggen. Het was 99% in orde. En plots, het zal wel met geld te maken hebben, wordt het afgezegd. Wat trouwens de tweede keer is, vorig jaar was het net zo."

Maandag buigt de rechtbank zich over het dossier. Dan wordt er wellicht een curator aangesteld.