Pater Karel van Grimbergen tevreden over wat hij voor Oekraïne heeft kunnen doen, na 1 jaar oorlog

Ondertussen is de pater met de oud-scouts al vijf keer naar Oekraïne gereden om daar te gaan helpen en hulpgoederen af te leveren. Maar dat was niet zonder risico. Ook hij is moeten gaan schuilen in de schuilkelders. "Normaal gaat er een luchtalarm af voor er raketten inslaan, maar toen we op 2 januari daar waren, kwamen eerst de bombardementen en pas 10 seconden later ging het alarm af. Ik verzeker je dat je dan uit je bed springt. Op het moment zelf heb ik het gevaar niet beseft. Pas een week later, als ik thuis was, drong het tot me door wat ons overkomen was."