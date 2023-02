Vijf gemeenten kanten zich tegen uitbreidingsplannen Brussels Airport: "Noordrand krijgt opnieuw de volle laag"

"We zijn zeker niet tegen de luchthaven en zijn ook voorstander van een uitbreiding", benadrukt de burgemeester van Wemmel. "Men heeft weliswaar een wetgeving gemaakt waardoor ze bijna niet meer over Brussel mogen vliegen, zeker niet met de luidere vliegtuigen. Als een vliegtuig naar het zuiden moet, dan vliegt dat eerst in een bocht om Brussel heen. De Oostrand wordt dan weer politiek overbeschermd. Daar weten een paar Franstalige ministers hun kiezers goed wonen. Intussen krijgen wij in de Noordrand de volle laag, vooral met nachtvluchten. Dat is absoluut niet correct", vindt Vansteenkiste.