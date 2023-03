Politiezones Waasland-Noord en Zwijndrecht gaan samenwerken

In september gaat Zwijndrecht de bevolking bevragen over een mogelijke fusie met Beveren en Kruibeke. Maar de politiezones wachten niet op dat resultaat en hebben op de politieraad al een akkoord gevonden over een samenwerking. Een fusie van de politiezones is wettelijk niet mogelijk, want die behoren niet tot hetzelfde gerechtelijk arrondissement.

"Stel dat de gemeenten zouden fuseren, dan doen wij dat als politiezones ook automatisch", vertelt korpschef Leo Mares van politiezone Waasland-Noord. "We zouden ook de grenzen van het gerechtelijk arrondissement kunnen verleggen, maar dat is juridisch heel complex. Wij kiezen er dan voor om een samenwerking over die grenzen heen te onderzoeken."