Proces rond vriendschapsfraude gestart in Gent, Belgische slachtoffers voor 2 miljoen opgelicht

Een bende van veertien personen kwam vandaag voor de rechtbank in Gent voor vriendschapsfraude. De veertien, vooral Nigerianen, werkten vanuit ons land en lichtten tientallen vrouwen op. Niet alleen bij ons, maar ook in Nederland, Duitsland, Italië en zelfs in Canada en Peru. De bende vond de slachtoffers via Facebook. Alleen al in België zou de bende hun slachtoffers voor meer dan 2 miljoen euro opgelicht hebben.