Recordaantal schadedossiers bij verzekeringen, een jaar na stormen Eunice en Franklin

Beide stormen veroorzaakten aanzienlijke schade, en dat merkten ook de verzekeraars. Assuralia, de koepel van de verzekeringssector, zegt dat meer dan 208.200 klanten hebben gemeld. In totaal is al bijna 573 miljoen euro uitbetaald, gemiddeld 2.752 euro per schadegeval. De provincie West-Vlaanderen was het zwaarst getroffen, met 145,5 miljoen euro schade, gevolgd door Oost-Vlaanderen (106 miljoen) en Henegouwen (100 miljoen).

Hoewel het om een enorm bedrag gaat, is dat volgens Assuralia nog geen record. De Pinksterstormen van begin juni 2014 zijn nog altijd verantwoordelijk voor de grootste verzekerde stormschade ooit in ons land, goed voor 654 miljoen euro, gespreid over 179.000 dossiers.