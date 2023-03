Residentie Saint-Géry wordt Brussels erfgoed

Residentie Saint-Géry werd ontworpen in 1955 en afgewerkt in 1958. ​Een periode waarin er na tal van moeilijke jaren opnieuw optimisme heerste in de stad. Brussel bereidde zich toen voor op Expo 58 en wilde zich internationaal tonen als een stad met een moderne uitstraling. Residentie Saint-Géry is een voorbeeld van het modernistische architecturale tijdperk in Brussel dat tot de jaren zestig bleef duren.